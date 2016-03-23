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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 21:55 BJT

美国热股：SUNEDISON与次顺位贷款金主洽商DIP融资安排，早盘急跌近13%

路透3月23日 - Debtwire周二报道，陷入困境中的太阳能公司SUNEDISON INC 正在与其次顺位贷款金主，就一项3亿美元的破产保护企业(DIP)融资安排进行洽商。

SUNEDISON周二收报1.49美元，周三盘初急跌12.75%，报1.3美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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