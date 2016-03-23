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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 21:46 BJT

美国热股：LUMBER LIQUIDATORS就一项甲醛超标事件达成和解，盘初小涨

路透3月23日 - 硬木板零售商LUMBER LIQUIDATORS HOLDINGS INC 称，已经与加州空气资源委员会(California Air Resources Board)就一项源自中国的层压材料甲醛排放超标问题达成和解。

LUMBER LIQUIDATORS HOLDINGS周二收报13.94美元，周三盘初上涨0.29%，报13.98美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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