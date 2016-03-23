快讯提示：上周美国原油日进口量创2013年6月来最高水准－EIA

中国证券：沪深证交所周三两融余额减31.9亿元，续创三个月新低

路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9