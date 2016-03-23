欧洲汇市：对冲英镑大幅波动的成本急升至近六年高位，退欧忧虑加剧

港报财经评论：客满船仓勿挤进，热门交易莫乱追--信报1月19日
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透伦敦3月23日 - 对冲英镑大幅波动的成本周三飙升至近六年高位，目前距离英国6月就是否保留欧盟成员国地位的公投还有三个月，且博彩公司下调英国退欧的赔率。
本周英镑人气低迷，此前一位支持退出欧盟的内阁大臣辞职，且投资人对英国财政大臣奥斯本的2016/17年预算案颇有非议。
英镑周二面临进一步抛压，因有观点认为布鲁塞尔发生的致命炸弹袭击将加大英国脱离欧盟的机率，英国最新的民调显示退欧的支持和反对阵营旗鼓相当。
英镑贸易加权指数跌至逾两年低位，包含6月23日公投前后的三个月英镑/美元期权隐含波动率 跃升至14.50%，为2010年中以来最高。
根据路透数据，三个月期欧元/英镑隐含波动率合约 升至13.50%，为2009年4月以来最高。
三个月期英镑/美元风险逆转指标 愈发倾向英镑卖权，该指标报在4.8，周二偏向英镑卖权的程度为2.4。
据路透图表，这是2010年5月英国大选以来所未见的水平，且较之2008年全球金融危机时期，偏向英镑卖权程度更高。
在现汇市场上，英镑兑美元 下跌0.7%，至1.4115美元，兑欧元 触及一个月低位。
英镑贸易加权指数 跌至逾两年低点，因民调凸显退欧的支持和反对阵营势均力敌。(完)
恒指 昨天终于重上23,000点，收报23,098点，升257点。美元与美债息下滑之势未变，中港地产股、商品股、黄金股、科技股等升势持续。美国候任总统特朗普可能忙于筹备周五的就职典礼，连推文也没时间写，环球市场也乐得清静。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减 少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,012.4 -16.1 3,108.77 1/16 5,195.3 3,833.2 9
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/19 沪 德创环保 732177 5,050 3.60 22.97 民生证券 1/23 1/19 深 盐津铺子 002847 3,100 9.14 22.99 西部证券 1/23 1/19 深 英联股份 002846 3,000 8.33 22.96 国海证券 1/23 1/20 沪 镇海股份 603637 *2,557.63 *13.86 *22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 *9.40 *