欧洲汇市：对冲英镑大幅波动的成本急升至近六年高位，退欧忧虑加剧

路透伦敦3月23日 - 对冲英镑大幅波动的成本周三飙升至近六年高位，目前距离英国6月就是否保留欧盟成员国地位的公投还有三个月，且博彩公司下调英国退欧的赔率。

本周英镑人气低迷，此前一位支持退出欧盟的内阁大臣辞职，且投资人对英国财政大臣奥斯本的2016/17年预算案颇有非议。

英镑周二面临进一步抛压，因有观点认为布鲁塞尔发生的致命炸弹袭击将加大英国脱离欧盟的机率，英国最新的民调显示退欧的支持和反对阵营旗鼓相当。

英镑贸易加权指数跌至逾两年低位，包含6月23日公投前后的三个月英镑/美元期权隐含波动率 跃升至14.50%，为2010年中以来最高。

根据路透数据，三个月期欧元/英镑隐含波动率合约 升至13.50%，为2009年4月以来最高。

三个月期英镑/美元风险逆转指标 愈发倾向英镑卖权，该指标报在4.8，周二偏向英镑卖权的程度为2.4。

据路透图表，这是2010年5月英国大选以来所未见的水平，且较之2008年全球金融危机时期，偏向英镑卖权程度更高。

在现汇市场上，英镑兑美元 下跌0.7%，至1.4115美元，兑欧元 触及一个月低位。