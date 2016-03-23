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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，跟随商品市场普跌的頽势

路透芝加哥3月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:>周三下跌，跟随商品市场普跌的頽势，因美元连续第四日上涨，使美国谷物在全球市场的吸引力下降。

小麦市场焦点返回到纪录高位的全球供应，美国大平原南部冬麦种植带周末天气降至冰点，对当地作物生长构成威胁。

CBOT-5月小麦失守20和30日移动均线提供的技术支撑，两者切入位均在4.63-1/2美元附近。

周五为耶稣受难节假期，CBOT市场将休市。周四是CBOT-4月期权的最后交易日。

CBOT-5月小麦 收跌3-3/4美分，报4.63美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为54,981口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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