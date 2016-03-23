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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 05:17 BJT

加拿大股市：跌至一周低位，商品价格下跌拖累能源和矿业股走低

路透多伦多3月23日 - 加拿大主要股指周三跌至一周低位，因商品价格走低，拉低能源股和矿业股，且博彩网站运营商Amaya Inc 执行长被指涉嫌内幕交易，拖累公司股价暴跌。

能源股跌3.1%，材料股急跌4.6%。

现货金 下挫逾2%，至四周低位，此前多位美联储官员发表对通胀立场强硬的言论。

油价周三重挫4%，美国原油期货收在40美元关键位之下，因美国原油库存连续第六周创新高，交易商警告称这可能终结油市持续了两个月的上涨行情。

博彩网站运营商Amaya Inc 崩跌超过20%，此前加拿大魁北克证券监管机构指控该公司执行长涉嫌进行内幕交易。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低114.01点，或0.8%，报13,379.48点。该指数触及3月15日来最低13,364.98点。

10大类股中有七种收低。必需消费品类股上涨1%。(完)

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