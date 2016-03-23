加拿大股市：跌至一周低位，商品价格下跌拖累能源和矿业股走低

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
路透多伦多3月23日 - 加拿大主要股指周三跌至一周低位，因商品价格走低，拉低能源股和矿业股，且博彩网站运营商Amaya Inc 执行长被指涉嫌内幕交易，拖累公司股价暴跌。
能源股跌3.1%，材料股急跌4.6%。
现货金 下挫逾2%，至四周低位，此前多位美联储官员发表对通胀立场强硬的言论。
油价周三重挫4%，美国原油期货收在40美元关键位之下，因美国原油库存连续第六周创新高，交易商警告称这可能终结油市持续了两个月的上涨行情。
博彩网站运营商Amaya Inc 崩跌超过20%，此前加拿大魁北克证券监管机构指控该公司执行长涉嫌进行内幕交易。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低114.01点，或0.8%，报13,379.48点。该指数触及3月15日来最低13,364.98点。
10大类股中有七种收低。必需消费品类股上涨1%。(完)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江