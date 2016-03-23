《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月23日

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 76.56 -1.62 -2.07 2512799 京东 26.74 -0.25 -0.93 8036115 新浪 46.76 -2.09 -4.28 671480 搜狐 49.65 -1.98 -3.83 211196 网易 145.76 -3.72 -2.49 982342 百度 183.84 -4.56 -2.42 2228640 台湾 台湾积体电路 25.68 -0.13 -0.50 1200051 联电 2.09 -0.02 -0.95 269090 日月光 5.73 +0.06 +1.06 226903 硅品精密 7.37 -0.12 -1.60 534997 和信超媒体 2.88 -0.15 -4.95 96159 友达 2.94 +0.01 +0.34 236833 中华电信 33.46 +0.02 +0.06 38824 台湾国际航电 39.33 -0.64 -1.60 776065 香港 中国移动 53.78 -0.59 -1.09 155622 中国联通 12.71 -0.09 -0.70 87840 中国电信 49.89 -0.92 -1.81 8211 中芯国际 4.44 -0.06 -1.33 18770 电讯盈科 6.31 -0.02 -0.24 192 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 孙茉莉; 审校 李爽)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江