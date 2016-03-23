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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          76.56    -1.62    -2.07   2512799
    京东                26.74    -0.25    -0.93   8036115
    新浪              46.76    -2.09    -4.28    671480
    搜狐              49.65    -1.98    -3.83    211196
    网易             145.76    -3.72    -2.49    982342
    百度             183.84    -4.56    -2.42   2228640
    
    台湾
    台湾积体电路       25.68    -0.13    -0.50   1200051
    联电                2.09    -0.02    -0.95    269090
    日月光              5.73    +0.06    +1.06    226903
    硅品精密           7.37    -0.12    -1.60    534997
    和信超媒体         2.88    -0.15    -4.95     96159
    友达                2.94    +0.01    +0.34    236833
    中华电信           33.46    +0.02    +0.06     38824
    台湾国际航电      39.33    -0.64    -1.60    776065
    
    香港
    中国移动           53.78    -0.59    -1.09    155622
    中国联通           12.71    -0.09    -0.70     87840
    中国电信           49.89    -0.92    -1.81      8211
    中芯国际            4.44    -0.06    -1.33     18770
    电讯盈科         6.31    -0.02    -0.24       192
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 孙茉莉; 审校 李爽)

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