澳新经济指标预测--3月24日-3月31日****

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月24日(四) 暂无重要数据公布。 3月25日(五) 暂无重要数据公布。 3月28日(一) 暂无重要数据公布。 3月29日(二) 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -8.2% 3月30日(三) 暂无重要数据公布。 3月31日(四) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 2月 -- 7.1% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -- +3.1% 0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 53.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 孙茉莉)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江