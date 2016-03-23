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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--3月24日-3月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
       
    3月21日当周
    
    3月24日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    3月25日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    3月28日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    3月29日(二)
    2145 新西兰建筑许可                            2月         --       -8.2%
    
    3月30日(三)
    暂无重要数据公布。
    
    3月31日(四)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                   2月          --        7.1%
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                  2月          --       +3.1%
    0030 澳洲民间部门信贷                         2月          --       +0.5%
             房屋信贷                                          --       +0.5%
    2230 澳洲AIG制造业指数                        3月          --        53.5     
    (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李爽  审校 孙茉莉)

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