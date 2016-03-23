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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--3月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月24日(四)

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 许娜)

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