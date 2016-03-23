《美国重要政经日程》--3月24日

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1230 - 商务部公布2月耐久财订单数据
-- - 商务部公布2月建筑许可修正值
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行发布美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，并宣布标售52周期、两年、五年和七年期公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)每周例行公布资产负债表。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 许娜)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江