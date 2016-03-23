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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 06:23 BJT

《美国重要政经日程》--3月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1230 - 商务部公布2月耐久财订单数据

-- - 商务部公布2月建筑许可修正值

1230 - 农业部公布一周出口销售数据

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行发布美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，并宣布标售52周期、两年、五年和七年期公债

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)每周例行公布资产负债表。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 许娜)

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