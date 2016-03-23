日韩经济指标预测--3月24日-3月31日****

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +0.1% 持平 整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.2% -0.1% 整体CPI -- +0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,973 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超15,832 3月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布 3月28日当周 3月28日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- -3.1% 所有家庭支出(较前月) -- -0.6% 2330 日本求才求职比 2月 -- 1.28 失业率 -- 3.2% 2330 日本零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.1% 3月29日(二) 2350 日本工业生产 2月初值 -- +3.7% 一个月预估值 -- -5.2% 两个月预估值 -- +3.1% 3月30日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- -1.9% 工业生产(较上月) -- -1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 3月31日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -13.8% 房屋开工(较上年同期) -- +0.2% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.3% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 2月 -- 盈余112.7 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 -- 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 -- 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 -- 正5 央行短观大型企业资本支出预估 -- +10.8% 央行短观小型企业资本支出预估 -- -0.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)