美国个股：百胜集团与KKR等投资者商谈出售中国业务近20%股权--WSJ

华尔街日报报导，考虑出价的企业包括KKR、Baring Private Equity Asia和几家中国基金，并称百胜似有意出售19.9%的股份，以避免巨额税费。

该公司计划在2016年底前拆分百胜中国，在纽约证交所上市，并考虑在香港上市。

百胜在中国的6,900家餐厅占公司整体营收的一半左右。

该报援引一名消息人士的说法称，该公司还在寻觅一家“锚定投资者”(anchor investor)作为拆分进程的第一步，这可能增加中国市场经验，并使百胜中国对其他股东而言更具吸引力。

在2014年和2015年爆出食品丑闻和营销失策而受到冲击后，百胜的中国业务一直在好转。