美国个股：百胜集团与KKR等投资者商谈出售中国业务近20%股权--WSJ

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
华尔街日报报导，考虑出价的企业包括KKR、Baring Private Equity Asia和几家中国基金，并称百胜似有意出售19.9%的股份，以避免巨额税费。
该公司计划在2016年底前拆分百胜中国，在纽约证交所上市，并考虑在香港上市。
百胜在中国的6,900家餐厅占公司整体营收的一半左右。
该报援引一名消息人士的说法称，该公司还在寻觅一家“锚定投资者”(anchor investor)作为拆分进程的第一步，这可能增加中国市场经验，并使百胜中国对其他股东而言更具吸引力。
在2014年和2015年爆出食品丑闻和营销失策而受到冲击后，百胜的中国业务一直在好转。
百胜在中国现有餐厅的营收第四季增长2%，为一年半来第二次录得季度增长。百胜中国去年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为10亿美元。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 孙茉莉/龚芳)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)