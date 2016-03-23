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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 06:57 BJT

日本个股：Panasonic将放弃2019会计年度达到年营收10万亿日圆目标--日经

路透3月23日 - 据日经报导，日本电子厂商Panasonic 将放弃截止2019年3月会计年度集团营收达到10万亿(兆)日圆(889.3亿美元)的目标，因为全球业务环境恶化。

日经报导称，该公司目前定下的营收目标约为9万亿日圆，不过尚未设下期限。

根据报导，Panasonic还将把业务一分为二，并为每块业务都设定营收目标。

日经称，消费产品部门的目标是年营收达到6万亿日圆，其中包括汽车、住宅和白色家电产品；而面向企业的业务年营收目标为3万亿日圆。

Panasonic在2月已将全年营收目标从8万亿日圆调降至7.55万亿，称由于担心中国经济增长放缓。(完)

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