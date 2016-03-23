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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 07:23 BJT

日本个股：三菱商事料公布首次净亏损--日本经济新闻

路透东京3月24日 - 据日本经济新闻周四报导，日本贸易公司三菱商事 料宣布，截至3月31日的营业年度首次出现超过1,000亿日圆(8.9008亿美元)的集团净亏损，因大宗商品价格下挫导致减值损失不断增加。

报导称，因一智利铜矿特许权及澳洲一液化天然气权益等相关项目所带来的减值损失总规模预计达到4,000亿日圆左右，料该公司最早于周四下调年度预估。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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