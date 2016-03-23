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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 07:30 BJT

日本债市：财务省计划下次标售通胀保值债券时将规模降至4,000亿日圆

通胀保值日债价格数月来一直承压，因对全球经济减缓及油价疲软的担忧打压投资者的通胀预期。

日本央行1月实施负利率后，公债价格跌势加速，因此举引发对银行业获利能力的担忧，并给市场带来动荡，且未提升经济信心。

这将是财务省间断逾五年、于2014年恢复发行通胀保值公债后，首次降低这种公债的发行规模。

财务省计划在4月12日标售下一笔通胀保值公债。

这位官员还表示，财务省提议开始回购通胀保值债券，以进一步支持萎靡不振的市场。

这位官员称，4月和6月每月购买200亿日圆通胀保值公债的计划在初级交易商中获得普遍接受。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 王兴亚/杜明霞)

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