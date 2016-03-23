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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 07:52 BJT

金砖国家：3月23日股汇市收盘纵览

路透3月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月23日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.06%，报821.71点。

中国股市：沪综指小幅收升，反复震荡消化3,000点整数关口附近压力

中国汇市：欧元走弱促人民币收跌，布鲁塞尔恐袭案短期影响有限

香港股市：恒生指数小幅下滑，投资者保持观望

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.59%，报49,690.046点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 一度挫跌2.1%，跌幅大于其他拉美货币，因央行连续第三天出手削弱雷亚尔。雷亚尔兑美元收报3.6755/68，上日收报3.6001/08。

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南非股市：连续第二天下跌，指标Top-40指数 收盘下跌1.49%，报46,613.13点；大盘综合指数 收盘下跌1.54%，报52,569.55点。

南非汇市：兰特下跌，美元重拾升势打压南非资产

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印度股市：收盘几近持平，投资人在长周末前先行获利了结，然整体人气受到央行在4月5日的政策会议上料将降息的预期所支撑。BSE指数 收盘上涨0.03%，报25,337.56点；NSE指数 收盘上涨0.02%，报7,716.5点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.635/66.645，上日收报66.71/66.72。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.66%，报865.4点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌3.11%，报460.91点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.83%，报68.737；卢布兑欧元 贬值1.48%，报76.811。(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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