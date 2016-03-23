金砖国家：3月23日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透3月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月23日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.06%，报821.71点。
中国股市：沪综指小幅收升，反复震荡消化3,000点整数关口附近压力
中国汇市：欧元走弱促人民币收跌，布鲁塞尔恐袭案短期影响有限
香港股市：恒生指数小幅下滑，投资者保持观望
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.59%，报49,690.046点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 一度挫跌2.1%，跌幅大于其他拉美货币，因央行连续第三天出手削弱雷亚尔。雷亚尔兑美元收报3.6755/68，上日收报3.6001/08。
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南非股市：连续第二天下跌，指标Top-40指数 收盘下跌1.49%，报46,613.13点；大盘综合指数 收盘下跌1.54%，报52,569.55点。
南非汇市：兰特下跌，美元重拾升势打压南非资产
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印度股市：收盘几近持平，投资人在长周末前先行获利了结，然整体人气受到央行在4月5日的政策会议上料将降息的预期所支撑。BSE指数 收盘上涨0.03%，报25,337.56点；NSE指数 收盘上涨0.02%，报7,716.5点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.635/66.645，上日收报66.71/66.72。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.66%，报865.4点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌3.11%，报460.91点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.83%，报68.737；卢布兑欧元 贬值1.48%，报76.811。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)