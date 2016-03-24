《中国报摘》--中国证券报3月24日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
* 头版头条:
--中国基金业协会会长洪磊表示，协会正全面修订《会员管理办法》，工作重心将从原来的事前登记备案逐步转向事中事后的监测检查和纪律处分。
* 其他:
--海南省常务副省长毛超峰表示，该省以洋浦保税区、海口保税区、三亚、三沙为主体申报自贸区的方案已经上报。
--清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵认为，今年下半年中国经济会有所回升。
--对于媒体报导的七家上市银行拟动态调整拨备覆盖率，专家建议，未来下调拨备覆盖率可考虑以设定过渡期的方式推进，尽量避免政策调整幅度过大带来不利影响，另外还应建立逆周期拨备覆盖率调节机制。
--消息人士透露，首批投贷联动试点或以中小城商行作为“主力”，包括北京、天津、上海多地的城商行。
--中国信托业保障基金文件要求，证券投资类资金信托今年起恢复认购保障基金。根据监管要求，去年4月1日以后新发行的资金信托都要认购保障基金，但在A股出现异常波动的7月中旬，二季度新发证券投资类信托暂缓认购信托业保障基金，此后该政策一直持续。
--中信证券 2015年实现净利润198亿元人民币，同比增长74.64%。
--贵州茅台 去年实现净利润155.03亿元，同比增长1%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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