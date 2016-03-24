《中国报摘》--中国证券报3月24日

* 头版头条:

--中国基金业协会会长洪磊表示，协会正全面修订《会员管理办法》，工作重心将从原来的事前登记备案逐步转向事中事后的监测检查和纪律处分。

* 其他:

--海南省常务副省长毛超峰表示，该省以洋浦保税区、海口保税区、三亚、三沙为主体申报自贸区的方案已经上报。

--清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵认为，今年下半年中国经济会有所回升。

--对于媒体报导的七家上市银行拟动态调整拨备覆盖率，专家建议，未来下调拨备覆盖率可考虑以设定过渡期的方式推进，尽量避免政策调整幅度过大带来不利影响，另外还应建立逆周期拨备覆盖率调节机制。

--消息人士透露，首批投贷联动试点或以中小城商行作为“主力”，包括北京、天津、上海多地的城商行。

--中国信托业保障基金文件要求，证券投资类资金信托今年起恢复认购保障基金。根据监管要求，去年4月1日以后新发行的资金信托都要认购保障基金，但在A股出现异常波动的7月中旬，二季度新发证券投资类信托暂缓认购信托业保障基金，此后该政策一直持续。

--中信证券 2015年实现净利润198亿元人民币，同比增长74.64%。