全球金市：现货金企稳，但本周可能创四个月来单周最大跌幅

费城联邦储备银行总裁哈克周二向记者表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早下月就应考虑升息。

美国2月新屋销售小幅回升，西部地区强劲增长盖过了其它地区大幅下滑，表明在房屋供应不足的情况下，楼市正在逐步好转。

油价周三重挫4%，美国原油期货收在40美元关键位之下，交易商警告称这可能终结油市持续了两个月的上涨行情。之前美国原油库存连续第六周创新高。

Newcrest Mining 表示，已部分为其位于西澳的Telfer金矿未来黄金产量进行对冲，而且未来可能还会有更多的对冲。(完)

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