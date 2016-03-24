全球金市：现货金企稳，但本周可能创四个月来单周最大跌幅

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
费城联邦储备银行总裁哈克周二向记者表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早下月就应考虑升息。
美国2月新屋销售小幅回升，西部地区强劲增长盖过了其它地区大幅下滑，表明在房屋供应不足的情况下，楼市正在逐步好转。
油价周三重挫4%，美国原油期货收在40美元关键位之下，交易商警告称这可能终结油市持续了两个月的上涨行情。之前美国原油库存连续第六周创新高。
Newcrest Mining 表示，已部分为其位于西澳的Telfer金矿未来黄金产量进行对冲，而且未来可能还会有更多的对冲。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/戴素萍 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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