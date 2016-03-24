《香港报摘》--经济日报3月24日

**头版头条**

--新鸿基地产 于将军澳新楼盘“海天晋”以贴市价推出首批126伙单位发售，发展商针对换楼客提供针对性按揭安排，首期低至5%。

**其他**

--电视广播（TVB） 去年核心经营溢利跌36%至10亿港元，公司预期，今年市场仍充满挑战，转播奥运及推出互联网电视程式都难有盈利，至少带来1亿港元亏损。

--中国电信 去年纯利升13.4%至200.5亿元人民币，是去年唯一录得盈利增长的中资电讯商。

--金山软件 执行董事兼首席财务官吴育强称，金山云业务已非常接近收支平衡点，若市场无发生重大价格战，估计2016年或2017年会达至盈利。

--澳门励骏 宣布拟出售主要博彩及酒店物业之一的澳门置地广场，买方为公司第三大股东、澳门赛马会董事总经理李志强，公司未公布最终交易作价，但参考独立估值师报告，物业至去年底市值54.7亿港元。（完）

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