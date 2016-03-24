《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月24日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
*工商时报：
--准行政院长林全表示，增加服务就得要增加税收，这不能算是加税，调高遗赠税10个百分点，并加征营业税0.5个百分点，是目前支持长照较好的财源，如果没有更好意见就得要考虑。
--大陆海协会会长陈德铭呼吁，大陆一直向台湾释放善意，但这建立在认同〞九二共识〞上，对民进党不奢望、期盼，但目前还没得到对方什么回应，正在静待。
--金管会主委王俪玲表示，外资持续看好台股，这波连八天连续净汇入资金，到22日为止，本月累计净汇入54.88亿美元（约1,800亿台币），创下2009年9月以来单月新高。
*经济日报：
--总统当选人蔡英文办公室表示，为了新一阶段政府交接工作顺利，并开启朝野良性互动、团结国家，经与府方联系，蔡英文将在本月30日上午与马英九总统会晤，两人将针对政府交接交换意见。
--中央银行今日举行理监事会议，很可能作出继续降息的决定，与此同时，资金浮滥的现象持续恶化。据金管会统计，银行今年1月存款余额30.1兆(万亿)台币，放款余额仅22兆，存放款差距高达8兆之多。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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