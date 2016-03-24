《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月24日

*工商时报：

--准行政院长林全表示，增加服务就得要增加税收，这不能算是加税，调高遗赠税10个百分点，并加征营业税0.5个百分点，是目前支持长照较好的财源，如果没有更好意见就得要考虑。

--大陆海协会会长陈德铭呼吁，大陆一直向台湾释放善意，但这建立在认同〞九二共识〞上，对民进党不奢望、期盼，但目前还没得到对方什么回应，正在静待。

--金管会主委王俪玲表示，外资持续看好台股，这波连八天连续净汇入资金，到22日为止，本月累计净汇入54.88亿美元（约1,800亿台币），创下2009年9月以来单月新高。

*经济日报：

--总统当选人蔡英文办公室表示，为了新一阶段政府交接工作顺利，并开启朝野良性互动、团结国家，经与府方联系，蔡英文将在本月30日上午与马英九总统会晤，两人将针对政府交接交换意见。

--中央银行今日举行理监事会议，很可能作出继续降息的决定，与此同时，资金浮滥的现象持续恶化。据金管会统计，银行今年1月存款余额30.1兆(万亿)台币，放款余额仅22兆，存放款差距高达8兆之多。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。