《中国重要政经日程》--3月24日-7月9日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
=============================今日重要政经日程==========================
3月24日（周四）
--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。国务院总理李克强将于24日出席论坛2016年年会并发表主旨演讲。
=============================近期重要政经日程==========================
3月28日（周一）
*--国家主席习近平将于3月28日至30日对捷克进行国事访问。
3月31日（周四）
--国家主席习近平将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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