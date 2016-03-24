欧洲经济指标预测--3月24日-3月31日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月24日(四) 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 正9.5 正9.5 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -- -1.5% (较上年同期) -5.1% -3.8% 0745 法国企业景气指数 3月 103 103 0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整) 1月 -- -2.8% (较上年同期，未经季节调整) -- +1.5% 意大利工业销售(较前月，经季节调整) -- -1.6% (较上年同期，未经季节调整) -- -3.0% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 2月 -- 47.509 0930 英国零售销售(较前月) 2月 -0.7% +2.3% (较上年同期) +3.8% +5.2% 扣除能源的零售销售(较前月) -1.0% +2.3% (较上年同期) +3.4% +5.0% 1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整) 1月 -- -0.1% (较上年同期，未经季节调整) -- +0.6% 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 -- 逆差5 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 正15 正10 3月25日(五) 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +0.3% 0745 法国消费者信心指数 3月 96 95 3月28日当周 3月28日(一) 暂无重要数据公布。 3月29日(二) 0800 意大利企业信心 3月 -- 102.0 0800 意大利消费者信心 3月 -- 114.5 0800 欧元区M3货供额(年增率) 2月 -- +5.0% 3月30日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 2月 -- 1.66 0700 瑞士KOF领先指标 3月 -- 正102.4 0900 欧元区企业景气指数 3月 -- 正0.07 经济景气指数 -- 正103.8 工业景气指数 -- 负4.4 服务业景气指数 -- 正10.6 消费者信心指数 -- 负8.8 消费者通胀预期指数 -- 正3.7 生产者通胀预期指数 -- 负5.5 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 -- +0.4% (较上年同期) -- 持平 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- -0.2% 2301 英国Gfk消费者信心 3月 -- 0 3月31日(四) 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -- +0.7% (较上年同期) -- -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 -- -0.1% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 -- +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.8% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 -- 减少1 未经季节调整失业人数(万人) -- 291.1 经季节调整失业率 -- 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.3 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季 -- -2.1% (较上年同期) -- +2.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 -- 赤字174.5 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.2% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) -- +0.8% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.3% HICP(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- -0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.7% (较上年同期) -- -2.5% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结