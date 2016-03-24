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市场报道 | 2016年 3月 24日 星期四 09:14 BJT

****欧洲经济指标预测--3月24日-3月31日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值  
    
    3月21日当周
    
    3月24日(四)
    0700 德国GfK消费者信心指数                        4月      正9.5       正9.5
    0700 德国进口物价(较前月)                         2月         --       -1.5%
                      (较上年同期)                             -5.1%       -3.8%
    0745 法国企业景气指数                             3月        103         103
    0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整)           1月         --       -2.8%
                       (较上年同期，未经季节调整)                 --       +1.5%
         意大利工业销售(较前月，经季节调整)                       --       -1.6%
                       (较上年同期，未经季节调整)                 --       -3.0%
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)  2月         --      47.509
    0930 英国零售销售(较前月)                         2月       -0.7%      +2.3%
                 (较上年同期)                                   +3.8%      +5.2%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -1.0%      +2.3%
                           (较上年同期)                         +3.4%      +5.0%
    1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整)           1月         --       -0.1%
                 (较上年同期，未经季节调整)                       --       +0.6%
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           2月初值         --       逆差5
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                3月        正15       正10
    
    3月25日(五)
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)         第四季终值         --       +0.3%
    0745 法国消费者信心指数                           3月          96         95

    3月28日当周
    
    3月28日(一)
    暂无重要数据公布。   
    
    3月29日(二)
    0800 意大利企业信心 　　　　　　　　　　　　　　　3月          --      102.0
    0800 意大利消费者信心                             3月          --      114.5
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                       2月          --      +5.0%
    
    3月30日(三)
    0600 瑞士瑞银消费指标                             2月          --       1.66
    0700 瑞士KOF领先指标                              3月          --    正102.4
    0900 欧元区企业景气指数                           3月          --     正0.07
               经济景气指数                                        --    正103.8
               工业景气指数                                        --      负4.4
               服务业景气指数                                      --     正10.6
               消费者信心指数                                      --      负8.8
               消费者通胀预期指数                                  --      正3.7
               生产者通胀预期指数                                  --      负5.5
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          3月初值          --      +0.4%
                            (较上年同期)                           --       持平
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                      --      +0.4%
                                 (较上年同期)                      --      -0.2%
    2301 英国Gfk消费者信心 　　　　　　　　　　　　　 3月          --          0
    
    3月31日(四)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                     2月          --      +0.7%
                     (较上年同期)                                  --      -0.8%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值          --      -0.1%
    0645 法国消费者支出(较前月)                       2月          --      +0.6%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月          --      -0.8%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             3月          --      减少1 
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      291.1
             经季节调整失业率                                      --       6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      272.3
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第四季 　　   　--      +0.5%
                          (较上年同期)                             --      +1.9%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第四季　　　 　 --　　　-2.1%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 　　 +2.4%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第四季 　　 　　--  赤字174.5 
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   3月初值        -0.1%     -0.2%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                    --      +0.8%
    0900 意大利CPI(较前月)                        3月初值          --      -0.2%
                  (较上年同期)                                     --      -0.3%
               HICP(较前月)                                        --      -0.4%
                   (较上年同期)                                    --      -0.2%    
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            2月          --      -0.7%
                             (较上年同期)                          --      -2.5%   
    (完)
                          
      
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