《台湾重要政经日程》--3月24日-10月10日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
=====================今日重要政经消息==============================
3/24(四)
--12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，金额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。
--16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。
--16:30 金管会例行记者会。
--17:00 央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。
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3/25(五)
--12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。
3/30(三)
--14:00 富邦金控 召开投资人说明会。
4/4(一)-4/5(二)
--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
4/6(三)
--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。
4/7(四)
--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。
4/11(一)
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。
4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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