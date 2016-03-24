企业并购：日立持续收购安萨尔多股权，持股比例升至略低于五成

路透米兰3月23日 - 日本日立 已收购更多铁路信号集团安萨尔多(Ansaldo STS)股份，把对安萨尔多的持股比例提高至仅略低于50%，在与小股东的纷争升温之际，藉此加强对安萨尔多的掌控。

日立周三在声明中表示，已经以每股10.5欧元的价格进一步买进694万股安萨尔多股份，提升现有的46.5%持股比例，日立也表示将持续买股。

“日立希望持股比例成超过50%，以完全掌控该公司，”熟知内情的消息人士表示。

安萨尔多是一项有利可图的资产，有助于日立立足欧陆市场，也能让日立将列车与信号的销售方案结合。

日立去年从意大利国营工业集团芬梅卡尼卡(Finmeccanica) 手中以每股9.50欧元买下安萨尔多40%股权，并在今年1月提出强制性公开要约，以同样价格买断了小股东持股。

不过，这项要约遭到安萨尔多股东之中的几支投资基金反对，称股价被刻意压低。有人认为每股15欧元才是合理价位。