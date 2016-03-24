《交易视点》若央行循先前步调降息，台债料有些许失望卖压--凯基证券

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透台北3月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，午后公布的第二季发债计画共计1,500亿持平于去年同期，其中以长券占较大的比例，在利率纷纷来到历史新低之际，将考验市场对长券的需求。但短线焦点依旧在明天央行的决策上，若央行仍维持先前的步调有可能出现些许失望性的卖压，但若后续降息的预期仍在，在利率走升之际仍将是以寻求进场思维当操作的主轴，操作上建议先以短线抛补等待结果公布。预期五年券105/5期 交易区间交易区间0.45-0.52%、十年券105/4期 0.75~0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选