《交易视点》若央行循先前步调降息，台债料有些许失望卖压--凯基证券

路透台北3月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，午后公布的第二季发债计画共计1,500亿持平于去年同期，其中以长券占较大的比例，在利率纷纷来到历史新低之际，将考验市场对长券的需求。但短线焦点依旧在明天央行的决策上，若央行仍维持先前的步调有可能出现些许失望性的卖压，但若后续降息的预期仍在，在利率走升之际仍将是以寻求进场思维当操作的主轴，操作上建议先以短线抛补等待结果公布。预期五年券105/5期 交易区间交易区间0.45-0.52%、十年券105/4期 0.75~0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)