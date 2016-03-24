《香港报摘》--信报3月24日

**头版头条**

--发展商急散货，以新鸿基地产 态度最积极，今年已推出的3个全新项目均以低价发售，其中将军澳临海项目海天晋首批126伙单位在计算折扣及回赠后尺价由1.44万港元降至1.24万港元，贴近区内二手市价。

**其他**

--TCL多媒体 首席财务官王轶称，去年纯利大跌89%，主要受累于滙率波动，尤其去年8月人民币兑美元大幅贬值，滙兑损失2.2亿港元，但第四季起已大幅降低美元债比例，预料今年滙率波动影响不大。

--由结好控股 分拆、从事证券业务的结好金融 今天起招股，每股招股价介乎1-1.4港元，集资最多7.1亿港元。

--光大控股 首席执行官陈爽表示，今年拟分拆基金管理业务上市，选择A股的可能性较大，预料会作独立上市或借壳。（完）

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