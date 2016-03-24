《香港报摘》--信报3月24日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
**头版头条**
--发展商急散货，以新鸿基地产 态度最积极，今年已推出的3个全新项目均以低价发售，其中将军澳临海项目海天晋首批126伙单位在计算折扣及回赠后尺价由1.44万港元降至1.24万港元，贴近区内二手市价。
**其他**
--TCL多媒体 首席财务官王轶称，去年纯利大跌89%，主要受累于滙率波动，尤其去年8月人民币兑美元大幅贬值，滙兑损失2.2亿港元，但第四季起已大幅降低美元债比例，预料今年滙率波动影响不大。
--由结好控股 分拆、从事证券业务的结好金融 今天起招股，每股招股价介乎1-1.4港元，集资最多7.1亿港元。
--光大控股 首席执行官陈爽表示，今年拟分拆基金管理业务上市，选择A股的可能性较大，预料会作独立上市或借壳。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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