《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月24日

3月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.757港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低79.98点，或0.45%，报17,502.59点。因能源和材料 类股下挫，在昨日布鲁塞尔发生炸弹袭击后，投资者仍保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股 普通股 （美元） （%） (港元) 中海油 114.160 -1.64 31975 8.855 中国铝业 8.200 -3.07 6252 2.544 中国移动 53.780 -1.09 155622 83.432 中国人寿 12.060 -3.44 259035 18.709 中石油 66.510 -2.89 50577 5.159 中石化 61.810 -0.55 30249 4.794 汇丰控股 31.600 -1.25 1937722 49.023 中电信 49.890 -1.81 8211 3.870 中国联通 12.710 -0.70 87840 9.859 兖州煤业 5.090 -2.49 10610 3.948 华能国际 34.380 -3.70 10850 6.667 南方航空 30.460 -1.30 6577 4.725 东方航空 26.110 0.38 3659 4.051 中芯国际 4.440 -1.33 18770 0.689 （完）