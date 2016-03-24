版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 08:39 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月24日

3月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.757港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收低79.98点，或0.45%，报17,502.59点。因能源和材料
类股下挫，在昨日布鲁塞尔发生炸弹袭击后，投资者仍保持谨慎。 
        
 公司名称                ADR代码       收盘价   涨跌幅    成交量    ADR折合每股
                                                                    普通股
                                     （美元）  （%）                (港元)
 中海油                              114.160   -1.64     31975      8.855
 中国铝业                            8.200     -3.07     6252       2.544
 中国移动                            53.780    -1.09     155622     83.432
 中国人寿                            12.060    -3.44     259035     18.709
 中石油                              66.510    -2.89     50577      5.159
 中石化                              61.810    -0.55     30249      4.794
 汇丰控股                            31.600    -1.25     1937722    49.023
 中电信                              49.890    -1.81     8211       3.870
 中国联通                            12.710    -0.70     87840      9.859
 兖州煤业                            5.090     -2.49     10610      3.948
 华能国际                            34.380    -3.70     10850      6.667
 南方航空                            30.460    -1.30     6577       4.725
 东方航空                            26.110    0.38      3659       4.051
 中芯国际                            4.440     -1.33     18770      0.689
    （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐