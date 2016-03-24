《中国报摘》--其他报纸重要消息3月24日

**上海证券报**

--2015年初成立的中国民营银行--上海华瑞银行当年实现盈亏平衡。

--据悉，为机构投资者提供私募产品报价、发行、转让及相关服务的专业化电子平台--机构间私募产品报价与服务系统已向个人投资者开放。经报价系统参与人代理，个人投资者可以购买报价系统中的券商收益凭证等产品。

**21世纪经济报道**

--在新三板挂牌的中成新星日前公告，所发行的2012年中小企业私募债券(“12中成债”)未能于3月21日按期足额偿付，为新三板首例私募债违约。

--中粮集团确定“十三五”(2016-2020年)指标，2020年营收7,500亿元人民币，利润总额150亿元。

**证券时报**

--据调查，西南证券 、东方证券 和兴业证券 等35家券商在2月出现融券卖出；而国信证券 、招商证券 、国泰君安 、华泰证券 、银河证券 尚未恢复融券业务。

--京东 旗下京东金融宣布，将在2016年上线企业端理财业务，将贷款与对公理财打通，帮助企业建立更好的资金管理。(完)