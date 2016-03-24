《中国报摘》--其他报纸重要消息3月24日

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
**上海证券报**
--2015年初成立的中国民营银行--上海华瑞银行当年实现盈亏平衡。
--据悉，为机构投资者提供私募产品报价、发行、转让及相关服务的专业化电子平台--机构间私募产品报价与服务系统已向个人投资者开放。经报价系统参与人代理，个人投资者可以购买报价系统中的券商收益凭证等产品。
**21世纪经济报道**
--在新三板挂牌的中成新星日前公告，所发行的2012年中小企业私募债券(“12中成债”)未能于3月21日按期足额偿付，为新三板首例私募债违约。
--中粮集团确定“十三五”(2016-2020年)指标，2020年营收7,500亿元人民币，利润总额150亿元。
**证券时报**
--据调查，西南证券 、东方证券 和兴业证券 等35家券商在2月出现融券卖出；而国信证券 、招商证券 、国泰君安 、华泰证券 、银河证券 尚未恢复融券业务。
--京东 旗下京东金融宣布，将在2016年上线企业端理财业务，将贷款与对公理财打通，帮助企业建立更好的资金管理。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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