中信期货：中国期指中线处于反弹格局，空方陷入被动

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以下内容节选自3月24日的《期货日报》：
本周大盘呈现冲高整理局面，整体回撤力度不大。周三尾盘凭借券商的再度拉升，指数再度顽强翻红，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.32%、0.09%和0.72%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.18%、-0.22%和0.16%。期现出现分化，期指明显弱于股票指数，彰显期指短线压力释放不够充分。
从总持仓看，期指多空形成激烈的博弈局面，短期方向不明。中线期指还是处于反弹格局，增仓对维持反弹有利。目前看，期指空方仍较为被动。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选