中信期货：中国期指中线处于反弹格局，空方陷入被动

以下内容节选自3月24日的《期货日报》：

本周大盘呈现冲高整理局面，整体回撤力度不大。周三尾盘凭借券商的再度拉升，指数再度顽强翻红，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.32%、0.09%和0.72%，对应期指当月合约涨跌幅分别为-0.18%、-0.22%和0.16%。期现出现分化，期指明显弱于股票指数，彰显期指短线压力释放不够充分。

从总持仓看，期指多空形成激烈的博弈局面，短期方向不明。中线期指还是处于反弹格局，增仓对维持反弹有利。目前看，期指空方仍较为被动。(完)

详情请点选链接：here