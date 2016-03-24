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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 09:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆迟滞，目前在112.30-112.47交投

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* 美元/日圆回到昨日亚洲时段水平，自隔夜触及的112.90日圆高点下滑

* 日经指数下跌及美国收益率下降均构成压力，技术面看涨程度也下降

* 美元/日圆基本上保持在逐渐下降的200小时均线水平112.45日圆之下

* 日线图一目均衡基准线阻力位在112.61

* 今明两日在目前价位附近几无大规模期权到期

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张涛)

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