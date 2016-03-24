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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 08:58 BJT

南证期货：巨量库存压制，郑棉价格弱势运行

以下内容节选自3月24日的《期货日报》：

一方面国内市场做多情绪被重燃，另一方面抛储时间延后，郑棉9月合约3月17日再次开始拉涨。不过，基本面并未改善，反弹不会持久。

　　受巨量库存压制，棉价弱势运行，但从成本和国家保护农户的政策考虑，不宜过分看空郑棉，抛储实施前，建议观望，激进的投资者可逢反弹沽空。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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