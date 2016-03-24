南证期货：巨量库存压制，郑棉价格弱势运行

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以下内容节选自3月24日的《期货日报》：
一方面国内市场做多情绪被重燃，另一方面抛储时间延后，郑棉9月合约3月17日再次开始拉涨。不过，基本面并未改善，反弹不会持久。
受巨量库存压制，棉价弱势运行，但从成本和国家保护农户的政策考虑，不宜过分看空郑棉，抛储实施前，建议观望，激进的投资者可逢反弹沽空。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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