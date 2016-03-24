期货日报：减产效应未消退，大连棕榈油期价再次上涨概率较大

以下内容节选自3月24日的《期货日报》：

3月上旬，马来西亚吉隆坡召开的棕榈油会议上，专家学者一致看多棕榈油，主要理由是担忧厄尔尼诺会导致单产下降。USDA公布的3月全球农业产量报告将马来西亚2015/2016年度棕榈油产量再次下调50万吨，至1950万吨，较上年减少1.9%。同时，将单产下调至4.06吨/公顷，较上年减少4.2%。另外，MPOB公布的产量数据也印证了棕榈油的减产，从2015年11月开始，马毛棕榈油产量持续下滑，进而带动棕榈油库存下降。厄尔尼诺对棕榈油产量的影响已经显现，未来数月马棕榈油产出仍然充满变数。在产量明朗前，棕榈油价格的上涨趋势难以改变。

棕榈油期价在减产的带动下攀升，但9月合约突破5500元/吨的整数关口后，上涨压力加大，多头资金可能再次获利离场，短期面临回调风险，调整幅度预计在200元/吨。不过，在棕榈油产量恢复性增长之前，不太可能出现单边下跌行情，此时不要直接建仓空单，而后期在减产及库存下降的炒作下，棕榈油期价再次上涨的概率较大。(完)

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