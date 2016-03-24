创元期货：上海螺纹钢期货多头趋势良好，仍可逢低做多

以下内容节选自3月24日的《期货日报》：

螺纹钢10月合约自2011年以来的周K线走势可以划分为如下浪形结构：A点至B点为主跌第1浪，B点至C点为反弹第2浪，经历了21个交易周，C点至D点为主跌第3浪，而从最低点1628元/吨以来的上涨是反弹第4浪。

时间上，本周运行于第16周，上涨估计还有5周的时间。空间上，螺纹钢期价已经站稳2000元/吨大关，MACD指标也进入牛市区域，多头趋势良好。

后市主要的阻力位在2500元/吨一线的成交密集区和下跌趋势线附近。目前操作上仍可以逢低做多，止损位设在2000元/吨。(完)

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