期货日报：利空因素发酵，郑州动力煤期货看跌氛围渐浓

近期，弱势美元令大宗商品市场涨多跌少。不过，在铁路运价下调以及水电或大幅增长的影响下，动力煤期货独树一帜，以跌停板开局，技术指标出现高位死叉。即管如此，短期多空资金势均力敌，在整数关口展开激烈博弈，预计在4月下水煤价格政策落地后，动力煤价格走势更加明朗。