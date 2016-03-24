期货日报：利空因素发酵，郑州动力煤期货看跌氛围渐浓

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以下内容节选自3月24日的《期货日报》：
近期，弱势美元令大宗商品市场涨多跌少。不过，在铁路运价下调以及水电或大幅增长的影响下，动力煤期货独树一帜，以跌停板开局，技术指标出现高位死叉。即管如此，短期多空资金势均力敌，在整数关口展开激烈博弈，预计在4月下水煤价格政策落地后，动力煤价格走势更加明朗。
目前，动力煤期货较现货的贴水已经基本消失，而现货价格维持平稳，将导致期货盘面上行乏力，多头获利了结意愿增强。同时，煤价反弹和运费下调对煤矿产量的提振作用将逐渐释放，叠加水电发力对火电的抑制，市场迎来用煤淡季，后市动力煤价格存在下行压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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