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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 09:02 BJT

期货日报：利空因素发酵，郑州动力煤期货看跌氛围渐浓

以下内容节选自3月24日的《期货日报》：

近期，弱势美元令大宗商品市场涨多跌少。不过，在铁路运价下调以及水电或大幅增长的影响下，动力煤期货独树一帜，以跌停板开局，技术指标出现高位死叉。即管如此，短期多空资金势均力敌，在整数关口展开激烈博弈，预计在4月下水煤价格政策落地后，动力煤价格走势更加明朗。

　　目前，动力煤期货较现货的贴水已经基本消失，而现货价格维持平稳，将导致期货盘面上行乏力，多头获利了结意愿增强。同时，煤价反弹和运费下调对煤矿产量的提振作用将逐渐释放，叠加水电发力对火电的抑制，市场迎来用煤淡季，后市动力煤价格存在下行压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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