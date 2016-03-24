澳新汇市：澳元和新西兰元走低，市场处于节前交易模式

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
交易员称，在复活节长周末之前，澳元有可能在0.75美元附近盘整。
“然而，流动性清淡加大了汇价出现缺口的风险。动能指标暗示，随着大宗商品价格下跌，澳元和新西兰元面临下档风险，”澳新银行的分析师在给客户的报告中说。
新西兰元连跌四日后，兑美元 在略高于0.67美元的水准处盘旋。数据显示新西兰月度贸易顺差高于预期后，新西兰元寻获一点儿支撑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/白云; 审校 戴素萍/李爽)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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