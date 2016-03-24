澳新汇市：澳元和新西兰元走低，市场处于节前交易模式

交易员称，在复活节长周末之前，澳元有可能在0.75美元附近盘整。

“然而，流动性清淡加大了汇价出现缺口的风险。动能指标暗示，随着大宗商品价格下跌，澳元和新西兰元面临下档风险，”澳新银行的分析师在给客户的报告中说。