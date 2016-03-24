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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 09:09 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元走低，市场处于节前交易模式

交易员称，在复活节长周末之前，澳元有可能在0.75美元附近盘整。

“然而，流动性清淡加大了汇价出现缺口的风险。动能指标暗示，随着大宗商品价格下跌，澳元和新西兰元面临下档风险，”澳新银行的分析师在给客户的报告中说。

新西兰元连跌四日后，兑美元 在略高于0.67美元的水准处盘旋。数据显示新西兰月度贸易顺差高于预期后，新西兰元寻获一点儿支撑。(完)

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