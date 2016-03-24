《香港报摘》--其他报纸重要消息3月24日

**明报**

--嘉华国际 主席吕志和表示，楼市后市可望平稳，在当前建筑成本高企，投地价钱亦不相上下，但他担心，若然楼价大跌，问题已非发展商是否要蚀本卖楼，而是香港经济会出现问题。

--受降价去库存拖累，雅居乐地产 去年核心纯利按年减少39.8%，核心利润率跌至5.6%。公司主席兼总裁陈卓林表示，库存已经基本清理完毕，今年均价将高于去年，希望2017年净利润率恢复至10%。

**星岛日报**

--中煤能源 执行董事兼总裁高建军表示，今年中煤将减低自产煤产量至8,000万吨，去年则为9,754万吨，并维持现有自产煤单位销售成本水平，争取今年可扭亏为盈。

--丽新发展 副主席兼执行董事周福安称，目前中环写字楼空置率仍很低，期望今年写字楼租金上升空间有5-10%。

**苹果日报**

--中信银行 去年受拨备大增拖累，全年盈利升1.15%至411.58亿元人民币，增幅为2012年来最低。期内资产质素转坏，不良贷款额大升26.7%。

--蒙牛乳业 去年纯利仅升不足1%，销售亦倒退，公司总裁孙伊萍指出，行业已经见底，因此不考虑减价。

**东方日报**

--港交所 下月将举行股东大会选举董事，有基金界人士决定报名参选，抗衡港交所董事局提名伦敦金属交易所（LME）前主席Lord Raj Kumar Bagri之子Apurv Bagri参选董事。

--香港贸发局公布今年首季出口指数，由去年第四季31.4略为回升至37.3，但仍低于50的盛衰分界线。

**文汇报**

--香港设备出租服务公司亚积邦租赁拟发行约1.5亿股，招股价介乎0.6-0.75港元，集资最多约1.1亿港元。（完）

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