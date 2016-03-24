港报社评：力保疫苗供应避抢奶粉翻版--星岛日报3月24日

内地爆出问题疫苗流入二十四个省市的丑闻后，一些内地社交网站贴出来港接种疫苗指南。爱子心切，实际上已经有内地父母选择在境外替孩子接种疫苗。为免出现翻版抢购奶粉潮，港府要掌握好疫苗库存数据，密切追踪市场需求变化，确保有足够供应，有需要时作出港人优先的安排。

二○○四年安徽劣质奶粉产生大量营养严重不足「大头婴孩」，○八年河北销售全国的三聚氰胺「毒奶粉」更导致三十万婴孩肾结石，令国产奶粉大失市场信心，内地人纷纷到世界各地抢购奶粉，香港短缺情况尤其严重，导致港妈买不到奶粉而民怨沸腾，至今仍然有非常多内地人购买香港奶粉，当年限制每人带奶粉出境数量的「限奶令」，至今仍未能撤销。 疫苗注射同样关系到孩子健康，虽然世界衞生组织指储存不当或过期的疫苗不会引起毒性反应；不过，这些失效疫苗对孩子起不到保护作用，甚至会令接种了的人产生错误的安全感，有病时向医生提供错误资料，延误诊治。 问题疫苗储存环境恶劣，温度又高，透过庞大的销售网络流入多个省市，涉款高达五亿七千万元人民币。中央高度关注，总理李克强亲下批示，要各部门协同彻查问题疫苗流向和使用情况，对违法行为要严厉打击，对失职渎职行为要严肃问责，绝不姑息，并且要完善监管制度堵塞漏洞。 今次出现问题的，并非政府规定百姓要接种的免费「一类疫苗」，而是如流感针等百姓选择自愿自费接种的「二类疫苗」，由于「二类疫苗」并非由政府统一采购分配，形成一条多重中间人加价的销售链，如其他药品般成为利润丰厚的产业。当中一些滞销的疫苗，会像超级市场处理行将到期食品般减价促销，最后去到接种站时可能已经过期。

内地已经规定，由今年起生产的药品，每片、每瓶、每针都要附有电子监管码，每个销售环节都要扫描，直到接种者，有问题可迅速侦查和回收。法例有了，但是药监局和衞计委医院体系的电脑系统不能互通，很多医院根本就没有扫描，监察功能大失。 内地家长要确保子女接种到有效的疫苗，是完全合理的。究竟会否导致大量家长带子女来港接种疫苗，有待观察。本港只要供应充足，不必排拒，私家医院和诊所更可以视为「商机」，前提是不能影响港人接种疫苗的机会。 港府须准确掌握公私营医疗机构的疫苗存量，确保足以应付需求，如果非港人向公立母婴健康院预约接种疫苗，院方除了要向他们收足全费，更要分队处理，确保港人优先

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