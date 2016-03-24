港报社评：保障“港人优先”，及早防范“疫苗荒”--文汇报3月24日

近日内地爆出「疫苗风波」，网络疯传「到港打疫苗攻略」，令一些本港妈妈担心将爆发「抢针潮」、「疫苗荒」。满足本港市民医疗需求，避免市民医疗服务受影响，是政府的基本责任，当局有必要主动了解目前疫苗储备、市民接种需求等方面的情况，以「港人优先」为原则，及早做好应对方案。对于有人为牟利而炒作「疫苗荒」，当局有必要向市民清楚解释实情，避免由于信息不明而出现不安甚至恐慌，防范事件不断发酵，演变成为破坏两地和谐、冲击管治的政治事件。

「奶粉荒」、「双非孕妇抢产床」等风波后，如今本港又隐现「疫苗荒」。除了内地网络疯传「到港打疫苗攻略」外，有内地传媒亦报道，本港的儿科诊所、疫苗供货商均反映部分疫苗「全线断货」、「一针难求」。有政党人士更担心，新界北区的母婴健康院恐再沦为「重灾区」。相关情况已经引起社会关注。

本港订购疫苗的数量是以本港人口作参考基数，目的是满足本港市民防疫保健的需要，本港不可能、也无能力估计内地赴港接种疫苗的人数。香港的疫苗首先要保证本港市民的防疫需要，优先照顾港人，这是政府的基本责任。如果出现因为外来需求急增，导致本港市民得不到防疫服务的情况，政府就是失职。

根据「奶粉荒」、「双非孕妇抢产床」风波的前车之监，虽然目前「疫苗荒」似乎未「杀到埋身」，但既然有关「来港打疫苗」的传闻已在网上疯传，媒体也广泛报道，在羊群心理、恐慌效应的驱使下，极可能会刺激更多本港市民和内地人士蜂拥在港抢注疫苗，本来并不存在的「疫苗荒」问题也极可能骤然成为现实，甚至被少数别有用心的政客利用，借此大肆抹黑内地，挑拨两地矛盾。

因此，对「疫苗荒」是否存在或者未来会否成真，当局不能掉以轻心。作为专责部门的食卫局，为保障本港市民医疗权益，防止事件被政治化，必须提高敏感度，有必要对本港目前疫苗存量、是否足够应付本港居民使用，作出全面评估，预早采取适当措施，确保本港疫苗供应充足。如果一旦出现「疫苗荒」的苗头，就要认真考虑是否需要采取类似「限奶令」、取消「双非孕妇」预约等的应急措施，并将有关情况如实向公众交代，显示政府重视疫苗供应稳定，有能力、有信心保障市民的医疗服务，让市民安心放心，「疫苗荒」的传闻自然不攻自破。

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