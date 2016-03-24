港报社评：港铁票价调整，须由行会审批--明报3月24日

政府提出提前一年与港铁共同检讨票价调整机制，这是回应了市民的诉求，不过，此举不等于会出现市民利益获得充分照顾的结果。政府是港铁大股东，严格而言港铁属于公衆所有，这个属性，在港铁厘定票价时必须反映出来，而非只考虑一般私人企业营运的商业原则。今次检讨，就港铁调整票价，必须确立政府的把关角色，摆正政府与港铁之间的关系，才有望纾解港铁与市民之间、市民与政府之间的矛盾。

港铁近9年沿用的调整票价机制，美其名为「可加可减」，实际上只加不减，而且是「加到尽」，除了反映机制有问题，利益向港铁倾斜，还说明港铁罔顾社会责任，以所谓照顾股东利益为由，忘却作为一家垄断性公共交通机构，须顾及公衆利益的角色和职能。2014年，港铁赚了156亿元，盈利极其丰厚，但是去年它按所谓可加可减机制调整票价，加幅高达4.3%，是自机制实施以来的第二高。在正式公布之前，港铁「放风」试水温，许多意见认为以港铁的巨额利润，即使符合机制规定，也不应该加到尽，以体现社会责任。不过，港铁懒理劝喻，我行我素，当时引来强烈批评。

上一次检讨港铁票价机制时，当局曾经高调表示新机制会加入港铁盈利状况、服务表现及市民负担能力3个因素，市民一度期望甚殷，以为港铁票价将受制于政府的新思维。从结果看来，只是美丽的误会，新机制向港铁倾斜，变相成为港铁的利润保障机制，市民不仅未能合理分享利益，反而受制于支付更多车资的机制。可谓十分荒谬。

例如，新机制有所谓与利润挂鈎的车费优惠计划，港铁就每年基本业务利润，拨出一定金额设立「票价优惠帐户」，用作即日第二程车费九折优惠。当时，港铁把客运业务、车站商务、物业发展和中国内地及国际业务的利润，都计算在内，骤眼看来，港铁赚大钱的项目，都纳入回馈市民乘客范畴，回馈应该很可观了，但是「慷慨」的背后，原来有紧箍咒，就是「有关优惠金额上限为该年因为票价上调所得的额外收入的一半」。以2012年港铁盈利98亿元计算，拨出1.5亿元作优惠，占利润比例不到1.5%，仅此而已。这个机制，实际上容许港铁优惠「真封顶」、加价「假封顶」，因为获得政府同意并背书，于是往后港铁加票价，市民都有被宰割的反感。

政府提前检讨机制，发言人表示「务求使机制的运行能在维持港铁公司作为上市公司应有的财政稳健的同时，亦能更充分回应市民对票价调整与港铁公司利润的关系及市民负担能力的关注」，这个说法，看不到政府对检讨的取态。不过，提前检讨，已经扯高了市民的期望，若政府最终只是雷声大雨点小，甚或让市民感到再一次被耍弄，届时可能出现的反弹，值得政府关注。

检讨的具体细节，需待政府与港铁商讨，就原则而言，新机制需顾及以下3方面。首先，港铁虽然是上市公司，但是它的角色和职能，并非等同一家私人企业；政府以铁路主导整体交通，其他交通工具包括巴士都是辅助性质，政策向铁路倾斜的结果，使港铁成为一家获政府充分照顾的交通机构，它提供的公共服务，绝对不应该当成纯粹的商业机构看待，必须体现作为一家提供公共服务机构的社会责任，严格而言，社会责任应该凌驾于商业原则的逐利经营。

其次，上世纪70年代规划兴建地铁的时候，以沿线上盖物业发展收益补贴铁路建设，实践证明，这个模式是成功的，确保了地铁提供稳定、高效、可持续的服务；今时今日，港铁继承的优惠政策，尤有过之，现在租金收入极其可观的车站商务，港铁在全线车站增加商舖楼面面积，都毋须补地价，性质等同公衆补贴了港铁。诸如此类情况，若说港铁只需考虑股东利益，毋须理会公衆利益，于情于理都不能接受。

另外，巴士服务虽然已经沦为辅助性质，但是它按可加可减机制调整票价，只是启动检讨，加幅须由行政会议审批。港铁调整票价则是自行决定，连政府作为大股东也不能过问。港铁涉及的公衆利益，广泛而实质，现在政府与港铁的关系，证诸近年港铁管理上的诸多事故，包括工程超支延误、列车故障频仍等，这种抽离角色是否恰当，值得检讨。政府起码在港铁票价厘定方面，要发挥大股东的角色和职能，有最终决定权，日后港铁调整票价，须经由行政会议审批。必须指出的是﹕港铁出了什么问题，市民的矛头都会指向政府，对于这个处境，政府要认知清楚。

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