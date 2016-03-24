《台湾新债预测》若降息半码，五年105/5公债得标利率料在0.495-0.52%

* 标售标的：五年公债105/5 * 标售时间：周五(25日) * 标售金额：预估300亿台币 * 预测中值：0.495-0.52%(降半码)，0.45-0.48%(降一码) * 受访机构：10家 路透台北3月24日 - 台湾央行周五(25日)将代财政部标售五年期公债105/5 。路透调查显示 ，若此前央行理监事会议决议降息半码，标售利率将在0.495-0.52%间，若是扩大降息至一码，标售利率将走 低至0.45-0.48%间。 路透周四采访10家金融机构，包括五家银行及三家证券商和两家票券商。在降息半码的假设情境下，预估 大区间落在0.42-0.55%。若降息一码，大区间则在0.40-0.50%。 以下为交易员观点整理： --105/5期公债殖利率在发行前交易期间，多已反映央行将降息的预期，若是降半码，市场可能会以偏向 利空解读，得标利率向下不易。 --若是央行扩大降息达一码，或是央行加大存单利率调整幅度逾12.5个基点，105/5得标利率不排除有测 向0.40%关卡的机会。 --105/5期公债的空单量逾60亿台币，显示市场对五年券0.50%的殖利率认同，若央行一如外界预期降半码 ，存单利率也一如往常调降7个基点，得标利率将不会高于0.50%太多。 --今年整条公债殖利率曲线中，以20年券跌得最多，因银行着眼收益率抢补筹码。五年券虽有央行降息的 利多加持，但因殖利率已经偏低，纵然有扩大降息的机会，买盘追价也会显得谨慎。 --近期国际债券市场陆续有五年美元债发行，养券利差较台币债高出一截，虽不会立即影响银行参与标售 公债的意愿，但中期效应值得留意。 本次105/5期公债预计标售300亿台币。发行前交易区间在0.4745-0.6070%。 前次同天期公债104/13 得标利率为0.845%，发行额350亿台币，证券业的比重为30.86%，银 行业比重达56.72%。 以下为各金融机构的预期区间： 若降半码 若降一码 金融机构 区间低位 区间高位(%) 区间低位 区间高位(%) ---------------------------------------------------------------------- 大型证券商一 0.53 0.55 0.48 0.50 大型证券商二 0.50 0.53 0.45 0.48 大型证券商三 0.50 0.52 0.45 0.47 票券商一 0.48 0.52 0.45 0.50 票券商二 0.49 0.51 0.44 0.46 大型银行一 0.53 0.55 0.48 0.50 大型银行二 0.50 0.53 0.40 0.42 大型银行三 0.42 0.45 0.40 0.43 大型银行四 0.47 0.52 0.45 0.49 中型银行 0.47 0.50 0.45 0.48 ------------------------------------------------------------------------ 中 值 0.495 0.52 0.45 0.48 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)