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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 09:29 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月24日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日

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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     3/24　 深　　名 家 汇 3,000        8.58     22.96　   恒泰长财
     --　   深　　通宇通讯 3,750       22.94      9.74　　 东北证券
     --     深　　坚朗五金 5,359　　   21.57     21.68     安信证券　
     --     沪　　赛 福 天 5,520        4.26     22.94     广发证券
     --     深　　景 嘉 微 3,350       13.64     21.25     国泰君安　
     --     沪　　康 普 顿 2,500       14.33     17.47     光大证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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