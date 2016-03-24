新闻稿：台湾央行决议重贴现率连续第三度降息半码至1.500%

路透台北3月24日 - 以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿:

一、国际经济金融情势

年初以来，美国景气略缓，欧元区稳定复苏，日本经济仍疲，先进经济体成长力道温和；中国大陆经济持续放缓，新兴经济体带动全球经济成长动能减缓；加以国际大宗商品价格低档震荡，地缘政治风险犹存，全球经济脆弱性仍高，国际预测机构相继调降本年全球经济展望。

全球经济下行风险引发全球金融市场剧烈变动；在日本央行采负利率政策，欧洲央行扩大宽松货币措施，以及美国联准会升息步调减缓之下，国际资金大量回流亚洲国家，增添未来国际金融市场波动风险。

二、国内经济金融情势

(一) 由于全球经济成长不如预期，致国内出口持续负成长，并波及生产、投资及消费等经济活动；惟本年公共支出可望转为正成长，有助支撑内需。主计总处预估本年经济成长可望逐季回升，预测全年为1.47%。

劳动市场方面，受景气走缓影响，失业率自上年6 月起缓升，至本年2月为3.95%；因获利成长减缓，厂商调薪与雇用意愿趋于保守，近月薪资成长有限。

(二) 本年1至2月平均消费者物价指数(CPI)年增率为1.60%，主因寒害影响，蔬果价格上涨所致；不含蔬果及能源之核心CPI年增率则为0.73%，涨幅温和。由于国际原油等原物料价格续处相对低档，加上国内负的产出缺口扩大，主计总处预测本年CPI年增率为0.69%，物价展望稳定。

(三) 因应国内经济成长趋缓，在通膨无虞下，本行透过公开市场操作，调节市场资金，充裕市场流动性。由于资金需求减弱，加以本行持续宽松货币政策，市场利率下滑；银行放款与投资成长趋缓，本年1至2月平均年增率为4.27%；1至2月货币总计数M2平均年增率略降至5.40%。

三、本日本行理事会一致决议采行下列措施，并自本年3月25日起实施。

(一) 本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率各调降0.125个百分点，分别由年息1.625%、2%及3.875%调整为1.5%、1.875%及3.75%。

考量全球经济存在下行风险，国内景气虽可望改善，惟复苏力道尚缓；益以近期主要国家多采取扩大宽松货币政策，国际利率走低，国外资金大幅流入，为维持金融稳定，在通膨预期温和及负的产出缺口扩大下，本行理事会认为调降政策利率，有助营造稳定的金融环境，以提振景气。

(二) 修正“中央银行对金融机构办理购置住宅贷款及土地抵押贷款业务规定”，除维持购置高价住宅贷款规范外，其余各项贷款规范均予删除。

本行理事会认为自2010年6月采行不动产针对性审慎措施以来，已见成效，金融机构亦持续强化不动产授信风险自主管理，加以政府健全房地产相关税制陆续推动，投机需求减少，爰调整前述针对性审慎措施部分内容；惟金融机构新承做高价住宅贷款集中度仍高，应续予规范。

未来本行仍将密切观察国内外经济金融情势之变化，并关注银行不动产授信及房地产市场发展情况，适时采行妥适措施，以达成维持物价与金融稳定，并促进经济成长之法定经营目标。

四、由于全球金融市场动荡加剧，影响国内之外汇及金融市场稳定。如遇不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序。(完)

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