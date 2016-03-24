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货币新闻 | 2016年 3月 24日 星期四 09:51 BJT

芝加哥期市：小麦价格持稳，但可能录得三个月来最大单周跌幅

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      合约               价格     变动    涨跌%      两日     30日    RSI
                                                    涨跌%   移动均值
    CBOT小麦            463.00     0.00  +0.00%    -0.80%     464.50   46
    CBOT玉米            368.75     0.25  +0.07%   -10.82%     410.39   62 
    CBOT大豆            905.50     0.25  +0.03%    -0.52%     884.40   73
    CBOT稻米            $10.28   -$0.03  -0.24%    -0.92%     $10.71   43
    美国原油            $39.60   -$0.19  -0.48%    -4.46%     $35.06   59
    汇率 
    欧元/美元           $1.118   $0.000  -0.04%    -0.32% 
    美元/澳元            0.750   -0.002  -0.32%    -1.54%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 张若琪/王兴亚；审校 龚芳/戴素萍/张若琪)

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