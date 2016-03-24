芝加哥期市：小麦价格持稳，但可能录得三个月来最大单周跌幅

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
-----------------------0059 GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 463.00 0.00 +0.00% -0.80% 464.50 46 CBOT玉米 368.75 0.25 +0.07% -10.82% 410.39 62 CBOT大豆 905.50 0.25 +0.03% -0.52% 884.40 73 CBOT稻米 $10.28 -$0.03 -0.24% -0.92% $10.71 43 美国原油 $39.60 -$0.19 -0.48% -4.46% $35.06 59 汇率 欧元/美元 $1.118 $0.000 -0.04% -0.32% 美元/澳元 0.750 -0.002 -0.32% -1.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王兴亚；审校 龚芳/戴素萍/张若琪)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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