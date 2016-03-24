《分析师观点》台湾央行降息半码符合预期，再降空间取决经济复苏力道

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透台北3月24日 - 台湾央行周四公布季度理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.5%。为连续第三季降息半码。此亦符合市场预期。
央行并称，物价展望稳定，经济成长率可望逐季回升。
路透此前调查显示，逾九成金融机构估台湾央行本次将降息半码，以刺激景气复苏。
台湾官方2月再度下修今年经济成长率预估至1.47%，料创金融海啸来次低；去年经济成长率为0.75%，创下2009年金融海啸衰退1.57%以来最低。
**市场评论**
--国泰金控总经分析师 陈钦奇：
这次央行降息半码跟我们预期一样，而相较主要国家维持低利的情况，台湾仍有再降息的空间，目前预期对第二季经济复苏力道仍旧疲弱，初估第二季GDP季增率仅0.44%，经济逐季好转态势要等到第三季才有机会，除非央行看到经济有明显好转迹象，才会停止降息循环，六月降息的可能性仍高于暂缓降息。
--元富投顾总经分析师 许芷雁：
降息半码符合我们的预期，由于第二季GDP会摆脱衰退，我们预料央行第二季应该会维持利率不变。直到下半年视景气好转与否，再行决定是否持续降息。从目前各产业景气的展望来看，仍没有好转迹象，目前我们还是估计GDP会逐季向上，但下半年转差的机率仍然存在。
--元大投顾总经分析师 陈森林:
央行降息半码符合市场预期，主要考量降息已压缩银行获利的问题，并预留后续降息空间，因此降息幅度并未扩大，若今年经济复苏未如预期，才有再降息的空间，且五、六月间还面临新政府交接的变数，皆会影响今年央行利率决策，目前预估今年央行还有一次至两次降息的可能，幅度皆为半码。
**市场反应**
央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。
--台币兑美元 收贬1.01角报32.726。
--指标10年期公债105/4期殖利率 收跌0.63基点至0.8000%。
--台股加权股价指数 收跌0.26%至8,743.38点。
**相关连结**
相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)
**背景资料**
--台湾主计总处2月再度下修今年经济成长率预估至1.47%，其中预估今年出口成长为负2.78%。
--台湾央行于去年第四季理监事会议决议，调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.625%，为连续第二季降息。(完)
参看台湾央行货币政策相关新闻，请点选 (集体采写 董永年；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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