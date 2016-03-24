《分析师观点》台湾央行降息半码符合预期，再降空间取决经济复苏力道

路透台北3月24日 - 台湾央行周四公布季度理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.5%。为连续第三季降息半码。此亦符合市场预期。

央行并称，物价展望稳定，经济成长率可望逐季回升。

路透此前调查显示，逾九成金融机构估台湾央行本次将降息半码，以刺激景气复苏。

台湾官方2月再度下修今年经济成长率预估至1.47%，料创金融海啸来次低；去年经济成长率为0.75%，创下2009年金融海啸衰退1.57%以来最低。

**市场评论**

--国泰金控总经分析师 陈钦奇：

这次央行降息半码跟我们预期一样，而相较主要国家维持低利的情况，台湾仍有再降息的空间，目前预期对第二季经济复苏力道仍旧疲弱，初估第二季GDP季增率仅0.44%，经济逐季好转态势要等到第三季才有机会，除非央行看到经济有明显好转迹象，才会停止降息循环，六月降息的可能性仍高于暂缓降息。

--元富投顾总经分析师 许芷雁：

降息半码符合我们的预期，由于第二季GDP会摆脱衰退，我们预料央行第二季应该会维持利率不变。直到下半年视景气好转与否，再行决定是否持续降息。从目前各产业景气的展望来看，仍没有好转迹象，目前我们还是估计GDP会逐季向上，但下半年转差的机率仍然存在。

--元大投顾总经分析师 陈森林:

央行降息半码符合市场预期，主要考量降息已压缩银行获利的问题，并预留后续降息空间，因此降息幅度并未扩大，若今年经济复苏未如预期，才有再降息的空间，且五、六月间还面临新政府交接的变数，皆会影响今年央行利率决策，目前预估今年央行还有一次至两次降息的可能，幅度皆为半码。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

--台币兑美元 收贬1.01角报32.726。

--指标10年期公债105/4期殖利率 收跌0.63基点至0.8000%。

--台股加权股价指数 收跌0.26%至8,743.38点。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--台湾主计总处2月再度下修今年经济成长率预估至1.47%，其中预估今年出口成长为负2.78%。

--台湾央行于去年第四季理监事会议决议，调降重贴现率半码(0.125个百分点)至1.625%，为连续第二季降息。(完)