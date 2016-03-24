中国债市动态：资金进一步宽松国债期货续涨，现券无波澜一级势头尚可

路透上海3月24日 - 中国银行间市场周四资金进一步转宽，国债期货主力合约续涨，不过缺少涨跌动能的现券依旧死水微澜，收益率变动微弱。一级市场上，进出口行三期债招标结果尚可，较二级情况稍好。

华南一银行交易员称，“今天资金好很多，但(消息真空)现券变化不大，半死不活的。”

剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.1925%/3.1900%，上日尾盘为3.1950%/3.1900%。

新债发行市场上，进出口行上午招标的三年、五年和10年增发债，中标收益率分别为 2.6990%、2.9656%和3.31%，对应投标倍数为2.94倍、3.35倍和2.56倍。中债到期收益率曲线 同期限收益率为2.7521%、3.0235%和3.3153%。

公开市场方面，央行稍早进行了600亿元人民币的七天期逆回购，单日净投放200亿元。但今日还有600亿元的国库现金定存到期，将回收等量流动性。