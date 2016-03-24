中国债市动态：资金进一步宽松国债期货续涨，现券无波澜一级势头尚可

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透上海3月24日 - 中国银行间市场周四资金进一步转宽，国债期货主力合约续涨，不过缺少涨跌动能的现券依旧死水微澜，收益率变动微弱。一级市场上，进出口行三期债招标结果尚可，较二级情况稍好。
华南一银行交易员称，“今天资金好很多，但(消息真空)现券变化不大，半死不活的。”
剩余期限近10年的指标券150218国开债最新报价 在3.1925%/3.1900%，上日尾盘为3.1950%/3.1900%。
新债发行市场上，进出口行上午招标的三年、五年和10年增发债，中标收益率分别为 2.6990%、2.9656%和3.31%，对应投标倍数为2.94倍、3.35倍和2.56倍。中债到期收益率曲线 同期限收益率为2.7521%、3.0235%和3.3153%。
公开市场方面，央行稍早进行了600亿元人民币的七天期逆回购，单日净投放200亿元。但今日还有600亿元的国库现金定存到期，将回收等量流动性。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.745元，较上日结算价续涨，幅度为0.12%；10年期国债主力合约T1606 早盘收报99.83元，较上日结算价涨0.16%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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