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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 10:18 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元在不安气息中交投，复活节假期将至

0200GMT

* 新西兰元/美元目前为止在0.6689-0.6722美元之间震荡，最新报0.6705美元

* 美元买气推动美元指数创本周新高，早先曾主导行情

* 投资者普遍在长周末假期前对新西兰元采取获利了结操作

* 0.6685美元之下的买需，周三时曾刺激新西兰元反弹至0.6700美元区域

* 随着复活节临近，市场流动性减少，投资者在不安气氛中交投　(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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