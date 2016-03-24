《汇市简讯》新西兰元/美元在不安气息中交投，复活节假期将至

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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* 新西兰元/美元目前为止在0.6689-0.6722美元之间震荡，最新报0.6705美元
* 美元买气推动美元指数创本周新高，早先曾主导行情
* 投资者普遍在长周末假期前对新西兰元采取获利了结操作
* 0.6685美元之下的买需，周三时曾刺激新西兰元反弹至0.6700美元区域
* 随着复活节临近，市场流动性减少，投资者在不安气氛中交投 (完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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