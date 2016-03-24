日本已公布经济指标--2016/3/24

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 -0.1% -0.1% 3月24日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 持平 +0.1% 3月24日 +0.1% 工业生产(m/m) 1月 +3.7% r -1.7% r 3月29-30日 -- 失业率 1月 3.2% @ 3.3% @ 3月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 2月 顺差2,428 逆差6,459 4月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 1月 -3.1% -4.4% 3月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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