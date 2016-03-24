台湾债市：指标券殖利率随美债小跌，等候央行利率决议出炉

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透台北3月24日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周四早盘走低。交易员指出，先行反映昨晚美债的偏多走势，不过下午央行理监事会议将召开的变数令交投心态审慎，交易商倾向在小区间内抛补。
交易商表示，下午央行降息已是市场共识，将更关注能否从总裁的话语中取得6月继续降息的依据，此外，明日早上央行如何调整存单的利率，也将牵动债市的表现。
〞降半码利多出尽，降一码短期偏多。〞一位证券商交易主管说。
另一证券商交易员认为，市场仍多预期央行会降息半码，因此关注重点会放在央行存单利率的调整幅度能否高于7个基点，若幅度较大，对债市有利。
根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以提振台湾疲弱的经济表现。
交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.79-0.81%，五年券105/5 期发行前交易殖利率则在0.49-0.51%。
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--日本央行：委员们激烈讨论是否撤回负利率--3月会议摘要 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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