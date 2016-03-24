韩国已公布经济指标--2016/3/24

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.6% @ +1.3% @-r 3月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.3% +0.8% 3月31日 -- 工业生产(m/m) 1月 -1.8% @ +0.5% @-r 3月30日 -- 失业率 2月 4.1% @ 3.5% @ 4月14日 -- 贸易收支(亿美元) 2月 顺差74 r 顺差52 r 4月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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