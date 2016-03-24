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亚洲 | 2016年 3月 24日 星期四 10:16 BJT

韩国已公布经济指标--2016/3/24

经济指标                      时间   最新数据       前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                             (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第四季      +0.6%  @            +1.3%  @-r        3月24日        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       2月      +1.3%               +0.8%             3月31日        --
                                                                                        
 工业生产(m/m)                  1月      -1.8%  @            +0.5%  @-r        3月30日        --
 失业率                         2月       4.1%  @             3.5%  @          4月14日        --
 贸易收支(亿美元)               2月     顺差74  r           顺差52  r           4月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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