金属期市：伦铜持稳，但可能创下六周来最大单周跌幅

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
美国费城联邦储备银行总裁哈克称，如果美国经济继续好转，美联储应当考虑最早下个月再度升息；而芝加哥联储总裁埃文斯也表示，他预期今年将升息两次。
美国2月新屋销售小幅回升，西部地区强劲增长盖过了其它地区大幅下滑，表明在房屋供应不足的情况下，楼市正在逐步好转。
澳新银行集团 周四表示，2016年上半年信贷支出将从此前预期的8亿澳元增至9亿，因受到资源相关产业曝险的影响。
路透一篇分析文章指出，中国企业正面临10年来最严重的流动性紧张局面，迫使一些企业借入成本更高且安全性更低的资金以维持运营。(完)
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路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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