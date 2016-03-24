金属期市：伦铜持稳，但可能创下六周来最大单周跌幅

美国费城联邦储备银行总裁哈克称，如果美国经济继续好转，美联储应当考虑最早下个月再度升息；而芝加哥联储总裁埃文斯也表示，他预期今年将升息两次。

美国2月新屋销售小幅回升，西部地区强劲增长盖过了其它地区大幅下滑，表明在房屋供应不足的情况下，楼市正在逐步好转。

澳新银行集团 周四表示，2016年上半年信贷支出将从此前预期的8亿澳元增至9亿，因受到资源相关产业曝险的影响。

路透一篇分析文章指出，中国企业正面临10年来最严重的流动性紧张局面，迫使一些企业借入成本更高且安全性更低的资金以维持运营。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金